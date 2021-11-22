Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер сойдется в гостевом противостоянии против миланского Интера в пятом туре Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Симоне Индзаги.

Так, на победу Интера предлагается коэффициент 1,33, тогда как потенциальный успех Шахтера оценивается показателем 9,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,60.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что команды вновь не сумеют открыть счет (ТМ 0.5). Вероятность данного исхода оценивается в показатель 18,00.

Напомним, что матч Интер — Шахтер состоится в среду, 24 ноября, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.