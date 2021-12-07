Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок.

Реал в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле Интер. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке несколько больше у хозяев.

Так, на победу команды Карло Анчелотти предлагается коэффициент 2,3, тогда как потенциальный успех Интера оценивается показателем 3,3. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,4.

На тотал больше 2,5 голов можно поставить с показателем 1,71. Тогда на противоположный исход предлагает коэффициент 2,21.

Напомним, матч Реал — Интер состоится во вторник, 7 декабря в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.