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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед на своем поле примет швейцарский Янг Бойз в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Ральфа Рангника.

Так, на победу "красных дьяволов" предлагается коэффициент 1,42, тогда как потенциальный успех Янг Бойз оценивается показателем 7,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что обе команды смогут забить в этом матче. Этот исход оценивается коэффициентом 1,75.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз состоится завтра, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.