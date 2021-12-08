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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.

Австрийский РБ Зальцбург на своем поле примет испанскую Севилью в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Хулена Лопетеги.

Так, на победу "нервионцев" предлагается коэффициент 2,37, тогда как потенциальный успех Зальцбурга оценивается показателем 3,15. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,35.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в первом тайме матча не будет забитых голов. Этот исход оценивается коэффициентом 2,80.

Напомним, что матч Зальцбург — Севилья состоится сегодня, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.