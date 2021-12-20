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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Начало зимы подарило всему миру еще один серьезный вызов в виде очередной волны заболеваемости COVID-19, которая вполне серьезно угрожает командам из английской Премьер-лиги еще одним локдауном.

Впрочем, чемпионат в Англии ушел на небольшую паузу до Рождества, а команды посвятят себя баталиям Кубка Английской лиги. Но одними лишь Британскими островами мы не ограничимся — в Испании уже которую неделю закручивается интрига, поэтому в Ла Лиге тоже будет на что посмотреть.

Севилья — Барселона

Вторник, 21 декабря, 22:30. Рамон Санчес Писхуан, Севилья (Испания)

Команда Хулена Лопетеги в текущем сезоне ведет себя достаточно скромно, ее игроки не дают громогласных интервью, матчи заканчиваются далеко не самыми шокирующими результатами на табло, однако все это не мешает Севилье на данный момент находиться на второй строчке, которую до наступления Рождества она точно никому не намерена отдавать.

"Нервионцы", тем не менее, все равно остаются способными допускать осечки в любой неподходящей ситуации, но когда перед ними возникает реальный вызов, то мгновенно собираются для достижения результата. Так было в недавнем матче против мадридских Атлетико (2:1) и Реала (1:2), так будет и в предстоящей игре.

Противостоять Севилье на ее поле будет каталонская Барселона, в которую пришел Хави, однако стабильнее коллектив от этого не стал. Поражение от Бетиса (0:1), ничья против Осасуны (2:2), а также почти осечка в игре против Эльче (3:2) — "блаугранас" сейчас демонстрируют именно такие результаты, что затрудняет их продвижение по турнирной таблице.

А ведь вышестоящие команды в лице Реала Сосьедад и Атлетико не всегда будут выдавать серии из поражений, как минимум, в три игры кряду! Возможности для того, чтобы улучшить свои неутешительные позиции, у Барселоны имеются, но если ими не пользовались в матчах против соперников средней руки, то почему должны начать делать это против статусного оппонента?

Компания Pinnacle преимущество в этой встрече отдают Севилье, оценивая шансы на ее победу в 2,49. Коэффициент на победу Барселоны — 3,02, шансы на ничью — 3,46.

Ливерпуль — Лестер

Среда, 22 декабря, 21:45. Энфилд, Ливерпуль (Англия)

Коллектив Юргена Клоппа отпустил от себя в отрыв Манчестер Сити по итогам минувших выходных, но в ближайшее время будут вынужден отложить дела в чемпионате, так как появилась необходимость продвигаться по сетке кубкового турнира. "Красные" не давали своим фанатам поводов разувериться в собственных способностях — так или иначе, команда не проигрывает уже полтора месяца, что не может не радовать, учитывая ее непростую кадровую ситуацию в центре поля. Но хватит ли Ливерпулю мотивации на еще один турнир в этом сезоне?

У подопечных Брендана Роджерса ситуация уже не такая завидная, как у будущих соперников. Лестер доигрался в Лиге Европы УЕФА до того, что, вместо спокойного выхода в плей-офф, опустился в Лигу конференций, а неутешительные результаты недавних матчей на внутренней арене отправили команду в середину турнирной таблицы.

При этом, "лисы" как огня стараются избегать по-настоящему "больших" матчей против топ-соперников, так как результаты этих дуэлей являются легко прогнозируемыми. Победа в Суперкубке над Манчестер Сити в начале сезона (1:0) — вот единственное приятное воспоминание, однако последующие игры против Вест Хэма (1:4), того же Сити в чемпионате (0:1), Наполи (2:2), Арсенала (0:2) и Челси (0:3) столько радости уже не принесли.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Ливерпулю. Коэффициент на победу "красных" составляет 1,65, шансы на успех Лестера составляют 5,00, а на ничью — 4,10.

Атлетик — Реал Мадрид

Среда, 22 декабря, 22:30. Сан Мамес, Бильбао (Испания)

Команда Карло Анчелотти уже обеспечила себе отрыв от преследователей в национальном первенстве, поэтому немного расслабилась на минувших выходных, в результате чего мы увидели множество ударов по воротам Кадиса, но не увидели голов (0:0).

Подобная осечка Реала выглядит крайне несуразно на фоне успехов в противостояниях с прямыми конкурентами, поэтому в предстоящей игре "бланкос" будут стараться дать старт новой успешной серии. Так или иначе, но до конца чемпионата еще очень далеко, а к чему приводит совокупность неудачных результатов по ходу сезона, даже при внушительном отрыве за несколько туров до финиша, может с легкостью рассказать Атлетико по своему опыту в прошлом сезоне.

Легкой прогулке в стране басков Реалу точно никто не гарантирует. Политический подтекст противостояния призывает Атлетик к тому, чтобы дать бой принципиальному оппоненту, в какой бы распрекрасной форме тот в данный момент не находился.

Подопечные Марселино исключительно на бумаге не выглядят фаворитами в данной паре, но все равно будут цепляться за очки исключительно из принципа. Ровно таким же самым образом, как они успешно сделали в игре против севильского Бетиса несколькими днями ранее (3:2). В середине турнирной таблицы конкуренция очень серьезная, поэтому "львы" будут нуждаться в максимуме очков ничуть не меньше, чем "галактикос".

Компания Pinnacle фаворитом противостояния считает гостей. Коэффициент на победу Реала составляет 2,23, шансы на успех Атлетик оцениваются в 3,46, а вероятность ничьей оценивается в 3,51.