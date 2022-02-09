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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Ливерпуль ожидает встреча с Лестером в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. По мнению букмекерских компаний, фаворитом данного противостояния являются подопечные Юргена Клоппа.

Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,26, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 12,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,90.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в данном поединке удастся забить обеим командам. Этот исход оценивается коэффициентом 1,73.

Напомним, что матч Ливерпуль — Лестер состоится завтра, 10 февраля, в 21:45 по киевскому времени.