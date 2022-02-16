Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок.

В 1/16 финала Лиги Европы Порту в первом матче примет Лацио, и шансы португальцев на успех расцениваются букмекерами выше.

Коэффициент на победу хозяев составляет 2,05, на ничью — 3,5, на победу гостей — 3,5.

Что касается прохода в четвертьфинал, то здесь, по мнению букмекеров, у команд шансы почти равны: 1,80 у Порту и 1,95 у Лацио.

Матч Порту — Лацио состоится в четверг, 17 февраля, в 22:00 по киевскому времени.