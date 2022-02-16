Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок.
Фото Getty Images
16 февраля 2022, 15:19
В первом матче противостояния 1/16 финала Лиги Европы между Боруссией и Рейнджерс соперники встретятся в Дортмунде.
Учитывая и этот фактор, и силу команд, букмекеры не стесняются отдавать преимущество хозяевам: коэффициент на победу Боруссии составляет 1,36, на ничью — 5,0, на победу Рейнджерс — 8,0.
Также о том, кому отдают предпочтение букмекеры, свидетельствует коэффициент 23/10 на победу Боруссии с разницей в три и более мячей.
Матч Боруссия Д — Рейнджерс состоится в четверг, 17 февраля, в 19:45 по киевскому времени.