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Команди зійдуться у фінальній частині кваліфікації.

У рамках плей-оф раунду кваліфікації Ліги конференцій Фіорентина зіграє проти нідерландського Твенте.

Команда з Італії тільки розпочинає свій єврокубковй шлях, тоді як Твенте вже зіграв у третьому раунді кваліфікації проти Чукарічек (перемоги 3:1 та 4:1).

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФІОРЕНТИНА — ТВЕНТЕ

Фаворитом даної гри, за версіями букмекерів, є Фіорентина. На перемогу італійської команди пропонується коефіцієнт 1,46. На нічию пропонують ставити за 4,15, а на перемогу гостей за 6.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Букмекері вірять більше у те, що обидві команди зможуть забити. На це можна поставити із коефіцієнтом 1,75, а на те, що не заб'ють — 2.

Тотал більше 2,5 у матчі оцінюється у 1,69. А індивідуальний тотал Фіорентини більше 1,5 букмекери оцінили у 1,55.

Також цікавим виглядає варіант — нічия у першому таймі. На це можна поставити за 2,44.

Матч Фіорентина — Твенте пройде 18 серпня в Італії. Начало поєдинку — о 22:00 за київським часом.