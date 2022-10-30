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Цього тижня "гірники" проведуть заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів.

У шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар у домашньому матчі прийме німецький Лейпциг. Гра проходитиме на Муніципальному стадіоні Легії у Варшаві (Польща).

Прогноз на матч Шахтар — Лейпциг

За версією букмекерів, очевидним фаворитом матчу є німецька команда. Так, на перемогу Лейпцига можна поставити з коефіцієнтом 1,68, тоді як успіх Шахтаря оцінюється в 5,10. Нічийний результат із коефіцієнтом — 3,85.

Букмекери, як і раніше, дають "гірникам" роль аутсайдера, незважаючи на те, що у першій грі команда Ігора Йовічевіча обіграла "биків" з рахунком 4:1.

Українська команда ще має шанси вийти у плей-офф Ліги чемпіонів, але для цього потрібна лише перемога. У будь-якому іншому випадку "гірники" зіграють у плей-офф Ліги Європи.

То на що ж ставити?

Ми пропонуємо поставити на Х1, що означає, що Шахтар не програє. На це пропонується коефіцієнт – 2,18.

Якщо говорити про ризикованіший варіант, то можна поставити на те, що "гірники" заб'ють більше одного м'яча. На такий результат дається коефіцієнт – 3,10.

Нагадаємо, матч Шахтар — Лейпциг відбудеться у середу, 2 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.