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Football.ua пропонує ознайомитись із можливими ставками на матч чемпіонату Англії.

У рамках 20 туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд прийматиме Манчестер Сіті.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 14:30 за київським часом, а Football.ua анонсує майбутню зустріч та пропонує ознайомитись з усіма розкладами на гру.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СІТІ

Букмекерські компанії вважають, що шансів на перемогу більше у гостей. На перемогу Манчестер Сіті пропонують ставити із коефіцієнтом 1,90. Успіх "Червоних дияволів" експерти оцінили як і вірогідність нічийного результату — в 3,90.

Якщо ви вірите у те, що підопічні Еріка тен Гага, які набрали непогану ходу, не програють фавориту у цій грі, можете ставити на господарів 1Х із коефіцієнтом 1,96. На те, що Сіті виграє з різницею в два м’ячі або більше — 3,30.

ТО НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Пропонуємо подивитись у бік того, що обидві команди заб'ють. Коефіцієнт 1,64 — досить непогано виглядає у цьому випадку.

Дивлячись на останні очні протистояння Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті, реальним виглядає результат тотал більше 2,5 з приємним коефіцієнтом — 1,71.