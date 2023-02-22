Рейтинг букмекеров

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі єврозмагання.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій єдиний представник України у цьому змагання Дніпро-1 буде боротись за прохід далі зі представником Кіпру АЕКом з Ларнаки.

За версією букмекерів, команда Олександра Кучера має більше шансів на те, щоб здобути перемогу. Перемога СК Дніпро-1 оцінюється коефіцієнтом 2,20, а перемога представника Кіпру — в 3,40.Думаєтє, що буде нічия, тоді ставьте з коефіцієнтом 3,30.

У першому поєдинку удача посміхнулась АЕКу — 1:0. Проте Олександр Кучер явно дав зрозуміти, що Дніпро-1 не бажає залишати єврозмагання.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути такий варіант — індивідуальний тотал СК Дніпро-1 1,5 більше за 2,28. Дніпро потрібна перемога мінімум у два м'ячі.

І так як ми віримо в успіх колективу Олександра Кучера, то варіант обидві команди заб'ють — ні виглядає перспективним. Експерти дають на це 1,95.

Ризиковано, але цікаво: метод проходу Дніпра-1 завдяки перемозі в основний час — 4,25.

Поєдинок між вже знайомим суперниками відбудеться 23 лютого, а стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.