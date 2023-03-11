До списку потрапили майже десять організацій.
Володимир Зеленський, getty images
11 березня 2023, 10:54
Указом Володимир Зеленського було введено в дію рішення РНБО України від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
10 березня 2023 року"
До списку потрапили ТОВ Париматч, Фінансова компанія Лео, ПокерматчUA: Спортбет, Бетсіті, Матчбет Букмекерська контора Парі, Марафон БК Олімп.
Також під санкції потрапив російський оператор державних лотерей Спортлото.