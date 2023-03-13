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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Порту на своєму полі прийме міланський Інтер. У першій грі "нерадзуррі" були сильнішими з рахунком 1:0.

За версією букмекерів невеликим фаворитом матчу є Порту. Так на перемогу "драконів" можна поставити з коефіцієнтом – 2.60, а на перемогу Інтера – 2.75. Якщо буде нічия, на таку подію дається показник — 3.45.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на те, що в матчі буде забито два м'ячі або більше. На такий результат дається коефіцієнт – 1.53.

Якщо ви ризикованіший гравець, то можете поставити на те, що обидві команди зможуть забити. Така подія оцінюється показником – 1.79.

Також можна поставити на прохід однієї з команд у наступну стадію турніру. На Інтер дається коефіцієнт – 1.34, а на Порту – 3.45.

Нагадаємо, матч Порту-Інтер відбудеться завтра, 14 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.