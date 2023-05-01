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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі АПЛ.

У рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал на своєму полі прийме Челсі у лондонському дербі.

Підопічні Мікеля Артети мають перемагати, щоб продовжувати боротьбу за перемогу в англійській Прем'єр-лізі.

За версією букмекерів, Арсенал — фаворит зустрічі: перемога "канонірів" оцінюється коефіцієнтом 1.64, а перемога Челсі — 5.60. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.15.

Тож на що ставити?

На жаль, Челсі знаходиться в жахливій формі, тому ми чекаємо на впевнену перемогу Арсеналу. Тому пропонуємо поставити на те, що перший гол у грі заб'є Арсенал. Пропонується коефіцієнт 1.47.

Також ми віримо, що Арсеналу під силу забити в обох таймах. Коефіцієнт — 2.47. Виглядає дуже апетитно.

Ми не віримо в гол Челсі на Емірейтс, тому пропонуємо варіант "Обидві команди заб'ють" – "Ні". Коефіцієнт – 1,96.

Матч Арсенал – Челсі відбудеться 2 травня о 22:00 за київським часом.