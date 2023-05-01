Дізнайся, на що ставити у майбутній грі АПЛ.
Арсенал - Челсі, Getty Images
01 травня 2023, 19:59
У рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал на своєму полі прийме Челсі у лондонському дербі.
Підопічні Мікеля Артети мають перемагати, щоб продовжувати боротьбу за перемогу в англійській Прем'єр-лізі.
За версією букмекерів, Арсенал — фаворит зустрічі: перемога "канонірів" оцінюється коефіцієнтом 1.64, а перемога Челсі — 5.60. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.15.
Тож на що ставити?
На жаль, Челсі знаходиться в жахливій формі, тому ми чекаємо на впевнену перемогу Арсеналу. Тому пропонуємо поставити на те, що перший гол у грі заб'є Арсенал. Пропонується коефіцієнт 1.47.
Також ми віримо, що Арсеналу під силу забити в обох таймах. Коефіцієнт — 2.47. Виглядає дуже апетитно.
Ми не віримо в гол Челсі на Емірейтс, тому пропонуємо варіант "Обидві команди заб'ють" – "Ні". Коефіцієнт – 1,96.
Матч Арсенал – Челсі відбудеться 2 травня о 22:00 за київським часом.