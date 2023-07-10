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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Черговий футбольний сезон сміливо можна було вважати завершеним після фіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року, і хоча календар не зупиняється ні на мить, ми все ж таки можемо говорити про початок нової сторінки футбольної історії. Відкриватимуть її матчі в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, а також запеклі двобої американської першості — ліги, де шоу виходить на перший план.

Астана — Динамо Тбілісі

Середа, 12 липня, 17:00. Стадіон Астана Арена (Астана, Казахстан)

Рейтинги футбольних асоціацій Казахстану та Грузії є порівняно низькими, тож не дивно, що навіть чемпіонам цих країн доводиться стартувати з дуже раннього етапу кваліфікації до головного клубного змагання старого світу. 1/8 фіналу відбору чи перший раунд — називайте на ваш особистий смак, проте шлях до групового етапу для Астани та Динамо Тбілісі це жодним чином не скоротить.

Казахський колектив виграв свою національну першість із мінімальною перевагою за здобутими балами над головним переслідувачем, Актобе, а в поточному розіграші вже випереджає Ордабаси на три пункти, щоправда має аж на два зіграних матчі більше, аніж суперники. Загалом, у цій країні спостерігається схожа на українську історія, коли є дві-три провідні команди, тоді як решта намагається щось зробити з їхньою гегемонією, але виходить не дуже.

Грузинам також знайомий такий підхід, бо минулого розіграшу Динамо Тбілісі боролись за чемпіонство проти "одноклубників" із Батумі, а цього разу влаштували справжнє дербі проти Сабуртало, яке також представляє столицю. Як бачимо, обидві команди перебувають у розпалі футбольного року, тож мають оптимальні кондиції. А ще вони дуже люблять здобувати результати в єврокубках саме за рахунок домашніх матчів, тож і цього разу прагнутимуть забезпечувати собі результат саме таким чином. У грузинів тим часом буде непоганий емоційний бонус у вигляді перемоги в Суперкубку країни.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Астана. Коефіцієнт на перемогу команди Григорія Бабаяна становить 1,87, імовірність нічиєї оцінюється в 3,60, а успіх Динамо Тбілісі — у 4,40.

Лос-Анджелес — Сент-Луїс

Четвер, 13 липня, 05:30. Стадіон BMO (Лос-Анджелес, США)

Продовжуємо поступово набувати знань щодо американської першості, бо, по-перше, тут усе ж таки грає Сергій Кривцов, по-друге, Ліонель Мессі, а по-третє — решта дуже цікавих виконавців. Хоча цього разу ми будемо говорити навіть не про події в Східній конференції, а зупинимось саме на Західній половині МЛС. Тут дуже цікаво в плані визначені місць у першій четвірці, бо є відповідна кількість флагманських команд у складі Сент-Луїс Сіті, Сіетл Саундерс, Лос-Анджелеса та Реала Солт Лейк, яким не дають перепочинку решта колективів аж до 13 сходинки турнірної таблиці, бо мізерна дистанція, як для 20 зіграних турів, становить усього 16 очок.

Посеред тижня на нас очікує протистояння поміж першою та третьою командами турнірної таблиці. І якщо в складі Сент-Луїса для європейського вболівальника знайомих прізвищ накшталт Романа Бюркі буде не так уже й багато, то представники сонячного узбережжя заручились досвідом Карлоса Вели та розраховують на талант зірки Еквадору Хосе Сіфуентеса. А тим часом у складі Лос-Анджелеса запалює габонський нападник Деніс Буанга, на рахунку якого 12 голів та дві гольові передачі, або участь у майже 50% м’ячів власної команди в цьому сезоні. Щоправда, ЛА це допомагає не дуже — чотири матчі поспіль без перемог.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Лос-Анджелес. Коефіцієнт на перемогу команди Стівена Черундоло становить 1,52, імовірність нічиєї оцінюється в 4,40, а успіх Сент-Луїса — у 5,60.

Цинцинатті — Нешвілл

Неділя, 16 липня, 02:30. Стадіон TQL (Цинициннаті, США)

Утім, є, на що подивитись і в Східній конференції. Тут, можливо, і боротьба в турнірній таблиці виглядає більш цікаво, і тому-таки Інтеру Маямі з Кривцовим та Мессі в складі знадобиться дуже багато зусиль для виходу з останнього рядка. Але нас цього разу цікавитиме доля лідерської позиції, адже Цинцинатті раптово вирішили, що перше місце вже в них у кишені, тож можна й не перемагати в чотирьох матчах із п’яти останніх. Футболісти Нешвілла такої поведінки опонентів не зрозуміли, але й скористатись шансом не змогли.

Поточна друга команда виграла лише дві гри з п’яти за цей час, тож відставання було скорочено лише до семи балів, але в "синьо-помаранчевих" ще є матч у запасі, тож нічого доброго "жовто-чорним" не вбачається в досяжному майбутньому. Залишається лише останніх шанс — вигравати очну зустріч та й надалі конкурувати за титул чемпіонів свого регіону. А як ні, той Нью-Інгленд Революшн чи Коламбус Крю радо посядуть місце другої команди. Аби вони тільки пригадали, як перемагати, бо в останніх двох зустрічах також мали з цим проблеми.

Компанія Pinnacle вважає, що лідера в протистоянні немає. Коефіцієнт на перемогу для обох команд становить 2,40, імовірність нічиєї оцінюється в 4,81.