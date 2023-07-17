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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Поступово втягуємось у реалії нового футбольного сезону, у чому нам помітно допомагають матчі кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА з дуже високим рівнем відповідальності. Окрім того, незабаром розпочинається черговий крупний турнір цього літнього сезону — жіночий чемпіонат світу-2023 в Австралії, а також ні на мить не зупиняється розіграш МЛС.

Динамо Тбілісі — Астана (перший матч – 1:1)

Середа, 19 липня, 19:00. Стадіон Динамо Арена ім. Б. Пайчадзе (Тбілісі, Грузія)

У першій частині двобою поміж грузинським та казахстанським чемпіонами сильнішого виявити не вдалось, проте регламент кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА побудований таким чином, що одній із команд доведеться все ж таки поступитись дорогою суперникам. Фактично, Астана не використала перевагу домашнього поля, хоча всі підстави для того мала, забивши вже на самому початку гри зусиллями Абата Аїмбетова. Однак Габріель Сігуа в другому таймі тієї гри зробив усе від себе залежне, аби команди розпочинали другу частину протистояння так, неначе до цього й нічого не відбувалось.

Тижневий цикл підготовки для обох колективів минув, проте за цей час вони не проводили офіційних та товариських зустрічей. Із одного боку, це й добре, бо футболісти встигнуть відновитись. А з іншого — бажаного ігрового тонусу колективи знову не матимуть. Грузинам ще до першого матчу довелось провести на два дні без великої гри більше за суперників, тож вони й мали проблеми з організацією на старті зустрічі. Цього разу подібної фори не буде ні в кого, а в Астани все ще є за плечами важкий досвід поразки в фінальній кубковій гри від Одабаси, тож фактор психології може відіграти свою роль.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Динамо Тбілісі. Коефіцієнт на перемогу команди Гіоргі Чіабрішвілі становить 2,35, імовірність нічиєї оцінюється в 3,07, а успіх Астани — у 3,29.

Нова Зеландія — Норвегія

Четвер, 20 липня, 10:00. Стадіон Іден Парк (Окленд, Нова Зеландія)

Жіночий футбол ще далекий від піку своєї популярності, проте в нашому житті його стає дедалі більше через помітне розширення географічного охоплення. Ось і прийдешній чемпіонат світу-2023, що відбуватиметься на теренах Австралії та Нової Зеландії обіцяє стати доволі інтригуючою спортивною подією. Хоча одним із пари господарок турніру все ж таки не дуже пощастило з групою. Матч-відкриття турніру за їхньої участі буде відбуватись у рамках групи A, де також присутні потужні збірні Норвегії та Швейцарії, а також темна конячка у вигляді представниць Філіппін.

Очікується, що боротьбу за першу сходинку проводитимуть поміж собою представниці Європи, тоді як за друге місце ми можемо дійсно стати свідками запеклого протистояння. І вже перший матч на турнірі має при цьому дуже велику вагу — якщо Нова Зеландія в статусі аутсайдера пари зачепиться за очки, уже в другому турі вона може опинитись за пів кроку до плей-оф після матчу проти філіппінок. Але такий сценарій, якщо чесно, більше схожий на диво, бо команда чешки Їтки Клімкової перемагала лише в одному матчі з останніх 12, та й те обіграла В’єтнам. У представниць Норвегії ситуація трохи краща, хоч вони й не виграли жодної з останніх чотирьох зустрічей, але хоча б грали проти суперників рівня Швеції, Франції та Іспанії.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Норвегія. Коефіцієнт на перемогу команди Ріісе Геге становить 1,29, імовірність нічиєї оцінюється в 5,54, а успіх Нової Зеландії — у 9,65.

Інтер Маямі — Крус Асуль

Субота, 22 липня, 03:00. Стадіон DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл, США)

Офіційне представлення Ліонеля Мессі та Серхіо Бускетса в якості гравців американського Інтера з Маямі вже відбулось, тож тепер фанати команди очікуватимуть, коли новачки нарешті відірвуть їхню команду з останньої сходинки турнірної таблиці. Але до того моменту ще потрібно буде зіграти в так званому Кубку ліг серед команд Північної та Центральної Америки. Турнір за своєю схемою дуже цікавий, бо команди розбиті аж на 15 груп по три колективи в кожній і змагатимуться за дві путівки до наступного раунду.

Інтеру в цьому плані трохи не пощастило. При чому двічі. До них у кампанію з Атлантою Юнайтед потрапив мексиканський Крус Асуль, який уже перемагав у цьому змаганні, тож жодним чином підгрупа не вважатиметься для Кривцова, Мессі, Бускетса й компанії легкою. Та й що може зі свого боку, окрім яскравих імен, протиставити команда з сонячного узбережжя, якщо вона не бачила перемог останні шість матчів. У мексиканців також не все в порядку з результатами на внутрішній арені — чотири поразки поспіль та відповідно останнє місце на старті сезону. Хоч щось обнадіює.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер Маямі. Коефіцієнт на перемогу команди Херардо Мартіно становить 2,17, імовірність нічиєї оцінюється в 3,59, а успіх Крус Асуля — у 3,26.