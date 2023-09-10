Фото: twitter.com/Huuhkajat
10 вересня 2023, 00:25
У рамках шостого туру відбору до основної частини Євро-2024 зіграють між собою Фінляндія та Данія.
За версією букмекерів, фаворитом майбутньої гри є Данія: перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 1.71, а перемога господарів – 5.60.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.80.
Тож на що ставити?
Важко виділити якусь ставку, проте ми все ж таки спробуємо. Попередні рази ми часто рекомендували "Обидві заб'ють" — "Так", і вона часто "заходила". Запропонуємо і цього разу. Тим більше, що коефіцієнт непоганий – 2.13.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Фінляндія – Данія.
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