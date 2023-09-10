Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі

У рамках шостого туру відбору до основної частини Євро-2024 зіграють між собою Фінляндія та Данія.

За версією букмекерів, фаворитом майбутньої гри є Данія: перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 1.71, а перемога господарів – 5.60.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.80.

Тож на що ставити?

Важко виділити якусь ставку, проте ми все ж таки спробуємо. Попередні рази ми часто рекомендували "Обидві заб'ють" — "Так", і вона часто "заходила". Запропонуємо і цього разу. Тим більше, що коефіцієнт непоганий – 2.13.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Фінляндія – Данія.