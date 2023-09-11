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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі

У понеділок, 11 вересня, відбудеться матч шостого туру кваліфікації до Євро-2024, у рамках якого збірна Вірменії на своєму полі прийматиме Хорватію.

За версією букмекерів, Хорватія — фаворит зустрічі: перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 1,43, а перемога господарів — 8,70. Якщо вболівальники вважають, що буде нічия, на таку подію пропонується показник 4,70.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що забиватимуть обидві команди, тому пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" — "Так". Коефіцієнт — 2.06.

Також ми ризикнули б поставити, що в першому таймі голів ми не побачимо— ТМ 0,5. На таку подію пропонується коефіцієнт 9.80.

Матч Вірменія — Хорватія відбудеться 11 вересня о 19:00 за київським часом.