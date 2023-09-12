До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.
Збірна України, фото УАФ
12 вересня 2023, 10:40
У вівторок, 12 вересня, збірна України в рамках відбіркового поєдинку чемпіонату Європи 2024 року зіграє на виїзді проти Італії.
Італія — Україна: де дивитись матч
Перед шостим туром збірна України набрала сім балів, обігравши Мальту, Північну Македонію та зігравши внічию з Англією. Італія, своєю чергою, йде третьою в турнірній таблиці після нічию з Північною Македонією та перемоги над Мальтою, поступаючись однією сходинкою команді Сергія Реброва.
|ГРУПА C
|1
|
|Англія
|5
|4
|1
|0
|16
|2
|14
|13
|2
|
|Україна
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|7
|3
|
|Італія
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|
|Північна Македонія
|4
|1
|1
|2
|5
|12
|-7
|4
|5
|
|Мальта
|4
|0
|0
|4
|1
|9
|-8
|0
Букмекери вважають, що команда Лучано Спаллетті має більше шансів перемогти. Тріумф італійців оцінюється коефіцієнтом 1,56, тоді як успіх збірної України — 6,4. Поставивши на нічию, ви можете збільшити свою суму у 4,35 раза. Такі розклади зрозумілі, адже італійці вичерпали ліміт помилок — їх влаштує тільки перемоги. Втім, українці у матчі з Англією довели, що готові грати з будь-яким супротивником.
Що стосується кадрової ситуації, то тренерський штаб Італії ще до гри з Північною Македонією втратив Кьєзу та Лоренцо Пеллегріні. Нещодавно ж в лазарет додались Джанлука Манчіні та Маттео Політано. У України не зіграє Микола Шапаренко та Олександр Тимчик. У той же час, замінений у перерві матчу зі збірною Англії Микола Матвієнко почувається нормально та працює разом із командою "синьо-жовтих".
Які варіанти ще є?
Пропонуємо вашій увазі реалістичні ставки, що можуть зайти у цій грі. По-перше, "тотал менше 2,5". Італійці намагатимуться діяти прагматично, а команда Реброва буде грати від оборони. Коефіцієнт на цю подію — 1,88.
Також варто звернути увагу на ставку "фора України +1.5". В такому випадку нас влаштує будь-який результат, окрім поразки команди Реброва у два та більше м'ячів. Коефіцієнт на це — 1,57.
Вже більш ризиковано, але й з хорошим коефіцієнтом (4,0) є подія "Джовані Ді Лоренцо отримає попередження". В нашої команди буде простір, а це те саме, що потрібно Мудрику. Михайло хоч декілька раз та втече від Ді Лоренцо, якому прийдеться щось з цим робити.
Ми запропонували вам три, на наш погляд, реалістичні ставки, але пам'ятайте, що грати треба відповідально.
Матч між збірною України та збірною Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за грою в нашій текстовій онлайн-трансляції.