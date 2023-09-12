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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

У вівторок, 12 вересня, збірна України в рамках відбіркового поєдинку чемпіонату Європи 2024 року зіграє на виїзді проти Італії.

Італія — Україна: де дивитись матч

Перед шостим туром збірна України набрала сім балів, обігравши Мальту, Північну Македонію та зігравши внічию з Англією. Італія, своєю чергою, йде третьою в турнірній таблиці після нічию з Північною Македонією та перемоги над Мальтою, поступаючись однією сходинкою команді Сергія Реброва.

ГРУПА C 1 Англія 5 4 1 0 16 2 14 13 2 Україна 4 2 1 1 5 5 0 7 3 Італія 3 1 1 1 4 3 1 4 4 Північна Македонія 4 1 1 2 5 12 -7 4 5 Мальта 4 0 0 4 1 9 -8 0

Букмекери вважають, що команда Лучано Спаллетті має більше шансів перемогти. Тріумф італійців оцінюється коефіцієнтом 1,56, тоді як успіх збірної України — 6,4. Поставивши на нічию, ви можете збільшити свою суму у 4,35 раза. Такі розклади зрозумілі, адже італійці вичерпали ліміт помилок — їх влаштує тільки перемоги. Втім, українці у матчі з Англією довели, що готові грати з будь-яким супротивником.

Що стосується кадрової ситуації, то тренерський штаб Італії ще до гри з Північною Македонією втратив Кьєзу та Лоренцо Пеллегріні. Нещодавно ж в лазарет додались Джанлука Манчіні та Маттео Політано. У України не зіграє Микола Шапаренко та Олександр Тимчик. У той же час, замінений у перерві матчу зі збірною Англії Микола Матвієнко почувається нормально та працює разом із командою "синьо-жовтих".

Які варіанти ще є?

Пропонуємо вашій увазі реалістичні ставки, що можуть зайти у цій грі. По-перше, "тотал менше 2,5". Італійці намагатимуться діяти прагматично, а команда Реброва буде грати від оборони. Коефіцієнт на цю подію — 1,88.

Також варто звернути увагу на ставку "фора України +1.5". В такому випадку нас влаштує будь-який результат, окрім поразки команди Реброва у два та більше м'ячів. Коефіцієнт на це — 1,57.

Вже більш ризиковано, але й з хорошим коефіцієнтом (4,0) є подія "Джовані Ді Лоренцо отримає попередження". В нашої команди буде простір, а це те саме, що потрібно Мудрику. Михайло хоч декілька раз та втече від Ді Лоренцо, якому прийдеться щось з цим робити.

Ми запропонували вам три, на наш погляд, реалістичні ставки, але пам'ятайте, що грати треба відповідально.

Матч між збірною України та збірною Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за грою в нашій текстовій онлайн-трансляції.