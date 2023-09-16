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Дізнайся, на що ставити у грі 5-го туру іспанської Ла Ліги-2023/24.

У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між каталонською Барселоною та Бетісом, яке пройде на стадіоні Естадіо Олімпіко.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хаві Ернандеса. Так, на перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 1,40, тоді як потенційний успіх Бетіса оцінюється показником 7,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,40.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Очікується, що це протистояння буде доволі результативним, тому радимо звернути увагу на подію "ТБ 2,5" з коефіцієнтом 1,60.

Також цікавою виглядає подія "Реал Бетіс заб'є (так) і перемога Барселони", вірогідність якої оцінюється коефіцієнтом 2,83.

ОСТАННІ ОЧНІ МАТЧІ КОМАНД

ФОРМА КОМАНД

Матч Барселона — Реал Бетіс відбудеться сьогодні, 16 вересня, о 22:00 за київським часом. Читайте анонс цього поєдинку на нашому сайті.