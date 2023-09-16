Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у грі 7-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24.

У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між донецьким Шахтарем та київською Оболонню, яке пройде на стадіоні Арена Львів.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Патріка ван Леувена. Так, на перемогу Шахтаря пропонується коефіцієнт 1,21, тоді як потенційний успіх Оболоні оцінюється показником 15,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 7,40.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Напередодні цієї зустрічі пропонуємо вам звернути увагу на подію "Обидві команди заб'ють — ні", яка оцінюється коефіцієнтом 1,58.

При цьому також цікавою виглядає подія "індивідуальний тотал Шахтаря 2,5 менше" з коефіцієнтом 1,8.

Для любителів ризикнути є цікавий варіант з тим, що у матчі буде показано червону картку. Коефіцієнт – 3,15.

ОСТАННІ ОЧНІ МАТЧІ КОМАНД

ФОРМА КОМАНД

Матч Шахтар — Минай відбудеться сьогодні, 16 вересня, о 17:00 за київським часом. Читайте анонс цього поєдинку на нашому сайті.