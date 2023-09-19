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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У вівторок, 19 вересня, Шахтар зіграє проти Порту у рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Шахтар — Порту. Анонс

Свій єврокубковий шлях розпочинає донецький колектив. При цьому букмекери не вірять в успіх нашої команди: перемога Шахтаря оцінюється коефіцієнтом 5.40, а перемога Порту — 1.73.

Шахтар — Порту: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.15.

Тож на що ставити?

На Шахтар у українського вболівальника великі надії. І в нас також. Тому ми віримо, що "гірники" здатні зачепитися бодай за нічию в Гамбурзі. Пропонуємо вибрати ставку 1х з коефіцієнтом 2.35, що Шахтар не програє Порту.

Шахтар — Порту: де дивитись матч

Також перспективним на наш погляд виглядає варіант "Обидві заб'ють" — "Так". Коефіцієнт – 1.77.

Матч Шахтар — Порту відбудеться 19 вересня о 22:00 за київським часом.