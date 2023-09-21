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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

Мюнхенська Баварія у матчі стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів на своєму полі обіграла Манчестер Юнайтед (4:3).

Букмекери вважали, що фаворитом зустрічі є Баварія. Так, на перемогу команди Томаса Тухеля можна було поставити з коефіцієнтом 1,57. На успіх "червоних дияволів" пропонувався показник 5,6. Нічийний результат примножив би вашу ставку у 4,75 раза. Отже, поставивши на перемогу Баварії, можна було збільшити суму у 1,57 раза.

№ Команда І В Н П З П О 1 Баварія 1 1 0 0 4 3 3 2 Галатасарай 1 0 1 0 2 2 1 3 Копенгаген 1 0 1 0 2 2 1 4 Манчестер Юнайтед 1 0 0 1 3 4 0

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на подію "обидві команди заб'ють — так". Коефіцієнт на це становив 1,57. Зіграла.

"Тотал більше 2,5". Така подія оцінювалась показником 1,5. Зіграла. А ось "нічия в одному з таймів — так" не зайшла. Першу половину виграли мюнхенці з рахунком 2:0, а у другій поступились — 2:3.

Відео огляд матчу першого туру Ліги чемпіонів сезону 2023/24 між Баварією та Манчестер Юнайтед можна подивитися на нашому сайті.