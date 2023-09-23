До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.
Аякс - Марсель, getty images
23 вересня 2023, 11:38
Амстердамський Аякс у матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи на своєму полі не зміг обіграти Марсель (3:3).
Букмекери вважали, що невеликим фаворитом зустрічі є Аякс. Так, на перемогу нідерландців можна було поставити з коефіцієнтом 2,6. На успіх Марселя пропонувався показник 2,76. Нічийний результат примножив би вашу ставку у 3,6 раза.
|ГРУПА B
|1
|
|АЕК Афіни
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|2
|
|Аякс
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|3
|
|Марсель
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|4
|
|Брайтон
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на подію "тотал більше 2,5". Коефіцієнт на це становив 1,7. Зіграла.
"Обидві команди заб'ють". Така подія оцінювалась показником 1,58. Зіграла. Так само як й "Нічия або перемога Марселя" з показником 1,56.
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