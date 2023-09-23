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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

Амстердамський Аякс у матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи на своєму полі не зміг обіграти Марсель (3:3).

Букмекери вважали, що невеликим фаворитом зустрічі є Аякс. Так, на перемогу нідерландців можна було поставити з коефіцієнтом 2,6. На успіх Марселя пропонувався показник 2,76. Нічийний результат примножив би вашу ставку у 3,6 раза.

ГРУПА B 1 АЕК Афіни 1 1 0 0 3 2 1 3 2 Аякс 1 0 1 0 3 3 0 1 3 Марсель 1 0 1 0 3 3 0 1 4 Брайтон 1 0 0 1 2 3 -1 0



Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували звернути увагу на подію "тотал більше 2,5". Коефіцієнт на це становив 1,7. Зіграла.

"Обидві команди заб'ють". Така подія оцінювалась показником 1,58. Зіграла. Так само як й "Нічия або перемога Марселя" з показником 1,56.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступне відео голів та огляд матчу Ліги конференцій між Зорею та Гентом.