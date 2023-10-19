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Football.ua розповідає про шанси команд на перемогу в чемпіонаті Фарнції.

В рамках чемпіонату Франції вже відіграли вісім турів. В турнірній таблиці склалась нетипова ситуація — Парі Сен-Жермен йде третім. Звичайно, в парижан перебудова, а відставання від першого місця складає лише два бали, проте навряд чи хтось очікував, що до цього моменту Монако й Ніцца наберуть більше балів, ніж чинний чемпіон.

Не дивлячись на позиції команд, Парі Сен-Жермен все одно вважається головним фаворитом на чемпіонський титул.

Парі Сен-Жермен — беззаперечний фаворит

Луїс Енріке будує нову команду з новими лідерами. Парижани змогли зберегти Кіліана Мбаппе, підписали Коло-Муані, Усмана Дембеле та Гонсалу Рамуша в лінію нападу. Все це закріпить в центрі Угарте, а в захисті надійності додадуть Шкрініяр та Ернандес. Також прийшли Лі Кан Ін та Асенсіо. Це дуже потужний склад — гравців такого рівня в Лізі 1 в своєму розпорядженні більше немає ніхто.

Тому не дивно, що коефіцієнт на перемогу ПСЖ в чемпіонаті Франції в цьому сезоні складає всього лише 1,2. Втім, поки що опоненти змогли нав'язати конкуренцію.

Головні конкуренти команди Енріке

Монако. "Монегаски" йдуть першими після восьми турів та мають найкращі шанси на перемогу в Лізі 1 в компанії без ПСЖ. Їх успіх оцінюється показником 10. Марсель, хоч й не дуже добре стартував в цьому чемпіонаті, також претендує на чемпіонство. Потенційний тріумф "провансальців" оцінюється у 14.

Ніцца, Брест та Реймс — команди, які йдуть у п'ятірці разом Парі Сен-Жермен в турнірній таблиці, мають коефіцієнти 18, 275 та 150 відповідно. У Ніцці прогресивний молодий тренер та цікавий склад, деякі гравці з якого несподівано розкрились, отже команда може здивувати.

Також відносно високо оцінюються шанси на перемогу в турнірі Лілля та Ренна. У перших показник складає 31, а у Ренна — 75.

А ось в таких серйозних команд як Ліон та Ланс шансів не дуже багато. Коефіцієнт складає 400 та 125 відповідно.

Найменше букмекери вірять в перемогу Клермона, Меца, Лор'яна та Гавра. На їх перемогу в турнірі показник складає 500.