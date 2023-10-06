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Football.ua розповідає про шанси команд на перемогу в чемпіонаті Іспанії.

Іспанська Ла Ліга – один із найцікавіших чемпіонатів світу. Рік у рік за золоті медалі борються три гіганти — Реал, Барселона та Атлетіко, а решта намагаються хоч трохи наблизитися до топ-3. Торік чемпіоном стала каталонська Барселона, але чи вдасться команді Хаві повторити цей успіх?

На цей момент у чемпіонаті пройшло 8 турів і ситуація, загалом, досить передбачувана. Реал і Барселона займають перші два рядки, а Атлетіко вже виступає як наздоганяючий. Крім того, приємним сюрпризом для всіх стала Жирона, яка здобула шість перемог і впевнено посіла місце в зоні Лізі чемпіонів. Подвійно тішить, що у складі цієї команди виступають двоє українців – Віктор Циганков та Артем Довбик.

То хто головний фаворит на перемогу?

Букмекери вважають, що найближче до перемоги мадридський Реал. На перемогу команди Карло Анчелотті пропонують коефіцієнт 1.85. Дещо більше на Барселону — 2.30. В Атлетіко вірять слабо, ставка на перемогу "матрацників" збільшить вашу суму аж у 8 разів.

А що казати про інших? Букмекери приймають ставки на перемогу у Ла Лізі ще чотирьох команд. Звісно ж Жирони, адже команда голосно заявила про себе на старті сезону. Коефіцієнт на перемогу колективу українців складає 50. По 100 пропонується на Бетіс та Атлетік Більбао, тоді як найбільший коефіцієнт на Вільярреал. Якщо "жовта субмарина" створить диво, а ви зробите на це ставку, то ваш банк збільшиться у 150 разів.