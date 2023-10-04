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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів чемпіон Італії Наполі приймав віцечемпіона Іспанії Реал. Поєдинок в Неаполі завершився поразкою господарів — 2:3.

Букмекери приймали ставки на перемогу команди Карло Анчелотті з коефіцієнтом 2,63. На успіх Наполі пропонувався показник 2,69.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі. Ми пропонували ставити на "нічия або перемога Реала". Коефіцієнт на це становив 1,53. Зіграла.

"Тотал менше 3" з показником 1,71 не зіграв, оскільки в матчі забито 5 голів.

Подія "Отримає першу картку — Наполі" з коефіцієнтом 1,93 також не пройшла. Першим в матчі попередження заробив гравець Реала Камавінга.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Реал у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.