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До Вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

В рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів дортмундська Боруссія прийматиме Мілан. Після стартового туру міланці розташувались на третьому місці турнірної таблиці, а дортмундці — четверті.

Букмекери дають приблизно однакові шанси командам. Так, на перемогу Дортмунда можна поставити з коефіцієнтом 2,39. На успіх команди Пьолі пропонується показник 3,00. Нічийний результат примножить вашу ставку у 3,63 раза.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "1Х" з коефіцієнтом 1.40. Вважаємо, що Боруссія точно не програє перед власними вболівальниками.

Також рекомендуємо поставити на "Обидві команди заб'ють" з показником 1,57.

Якщо хочете ризикнути та вважаєте, що матч буде результативним, спробуйте поставити на "тотал голів більше 3" з показником 2,24.

Стартовий свисток на Сігнал Ідуна Парк прозвучить сьогодні о 22:00. Онлайн-трансляція матчу доступна на Football.ua.