Рейтинг букмекерів

Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Великий клубний футбол пішов на відпочинок, тож найближчий тиждень буде повністю присвячено жовтневій міжнародній павзі та протистоянням на рівні національних збірних. Розігруватись часу вже немає — вирішальні матчі відбору до чемпіонату Європи-2024 вже грюкають у двері, тож на нас очікує виключно запекла боротьба.

Нідерланди — Франція

П’ятниця, 13 жовтня, 21:45. Йоган Кройф Арена (Амстердам, Нідерланди)

У групі B все виглядало доволі однозначно ще на момент завершення жеребкування, але лідерство Франції в підсумку виявилось настільки непохитним, що питань щодо першого місця в квінтеті вже зараз майже не залишилось. Але не все ще втрачено для Нідерландів, які переслідують "Les Bleus", та й їхня підсумкова друга сходинка ще не є вирішеним питанням. Греція проводить дуже якісний відбірковий етап та ладна нав’язати конкуренцію під його завершення.

Команда Дідьє Дешама при цьому може за рахунок перемоги в прийдешній грі остаточно закрити всі питання щодо своїх виступів на Євро саме з точки зору першого місця в кваліфікаційній групі. У матчі першого туру на полі суперників у "ораньє" взагалі нічого не вийшло (0:4), і вже тоді стало приблизно зрозуміло, хто виграє в підсумку цю групу, проте зараз у нідерландців є можливість узяти реванш. Але для цього треба хоча б раз забити команді, яка до цього жодного м’яча не пропускала.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Франція. Коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама становить 2,39, імовірність нічиєї оцінюється в 3,47, а успіх Нідерландів — у 3,01

Україна — Північна Македонія

Субота, 14 жовтня, 16:00. Стадіон Дженералі Арена (Прага, Чехія)

Ми програли дуже важливий матч на полі Італії у вересні — це погана новина для фанатів збірної України, тоді як хороша полягає в тому, що відбірковий етап ще не завершено. Англію ми вже не наздоженемо, тому на неї не звертаємо увагу, а ось посунути італійців із другої сходинки все ще можна. Тим паче, у них ще буде матч проти "трьох левів", а в нас — можливість для реваншу в останньому турі.

Але чи є зараз сенс про це говорити, якщо попереду матчі проти Північної Македонії та Мальти, які в першому колі показали, що є дуже незручними для нас суперниками. Дві гри, у яких результат виходить на перше місце, а вже потім можна думати про якість гри та те, що ми, до речі, забили тільки шість голів у п’яти матчах — небагацько, як для команди, яка на щось там претендує. Треба й над цим попрацювати.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Україна. Коефіцієнт на перемогу команди Сергія Реброва становить 1,64, імовірність нічиєї оцінюється в 3,93, а успіх Північної Македонії — у 5,58.

Норвегія — Іспанія

Неділя, 15 жовтня, 21:45. Стадіон Уллевол (Осло, Норвегія)

Цікава ситуація розгортається й у квінтеті A, де аж ніяк не Іспанія втримує за собою провідну позицію в турнірній таблиці. Тут ситуацію контролює Шотландія та взагалі нікого не хоче підпускати до першої сходинки. Навіть іспанців, яких шокувала в другому турі (0:2). Але саме проти "тартанової армії" й зіграє свій перший матч у жовтневому циклі "Фурія Роха", після чого в неї буде не менш цікавий виклик.

Завдання іспанців на гру проти Норвегії буде залежати виключно від того, як завершить гра посеред тижня. Якщо там буде поразка або нічия, то доведеться дуже затято боротись проти команди Столе Сольбаккена, до складу якої, можливо, нарешті повернеться Ерлінг Голанд саме на гру з великою афішою. Якщо ж буде перемога, то це дещо зніме напругу з представників Піренейського півострова, які й забивають достатньо (16 голів) й пропускають дуже небагато (3) в цьому відбірковому циклі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Іспанія. Коефіцієнт на перемогу команди Луїса де ла Фуенте становить 1,85, імовірність нічиєї оцінюється в 3,60, а успіх Норвегія — у 4,46.