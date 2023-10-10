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До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

В четвертого туру відбіркового циклу до Чемпіонату світу збірна України з футзалу зіграє проти Сербії.

Минулого тижня збірна України вже зустрічалась з сербами та здобула розгромну перемогу за рахунком 6:1 та піднялась на другу сходинку в групі.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Олександра Косенка. Так, на перемогу України пропонується коефіцієнт 1,83, тоді як потенційний успіх сербів оцінюється показником 3,25. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,5.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "Індивідуальний тотал України більше 3,5 — так". Коефіцієнт на це становить 2,09.

Також пропонуємо поставити на те, що України переможе в першому таймі з коефіцієнтом — 2,28.

Поєдинок розпочнеться завтра, 11 жовтня, о 19:00. Слідкуйте за ключовими подіями гри на нашому сайті.