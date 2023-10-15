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До Вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

У рамках матчу відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 збірна Іспанії зіграє на виїзді проти Норвегії.

Команда Де ла Фунте в минулому турі змогла зупинити переможний марш шотландців та повернулась в боротьбу за перше місце.

Втім, норвежці відстають від іспанців лише на два бали та прагнуть потрапити у фінальну частину турніру.

Букмекери вважають, що фаворитом цього матчу є збірна Іспанії. Так, на перемогу Фурії Рохи можна поставити з коефіцієнтом 2,02. На успіх Голанда й компанії пропонується показник 3,95. Нічийний результат примножить вашу ставку у 3,55 раза.

Які цікаві варіанти є?

Дуже цікавою виглядає варіант зі ставкою на "Тотал більше 2". Коефіцієнт на це становить 1,53. Також можна звернути увагу на подію "Іспанія фора (0) в першому таймі". На це пропонується показник 1,52.

Ще одним цікавим варіантом для тих, хто любить ризикувати, може стати подія "Альваро Мората заб'є — так". Коефіцієнт на це 2,6.

Матч Норвегія — Іспанія відбудеться 15 жовтня, о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за подіями гри в нашій онлайн-трансляції.