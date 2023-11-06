Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар у Німеччині зустрінеться з Барселоною.

За версією букмекерів, каталонський клуб під керівництвом Хаві – очевидний фаворит зустрічі: перемога "блаугранас" оцінюється коефіцієнтом 1,28, тоді як успіх "гірників" – 11.00.

Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом – 6,70.

Тож на що ставити?

Шахтар показав непогану гру проти "блаугранас" у першому матчі групової стадії, але команда Хаві на ходу, тому ми поставили б на перемогу каталонців з різницею більше одного м'яча (фора -1,5) з коефіцієнтом 1,75.

Також цікавим варіантом виглядає ставка "обидві команди заб'ють і Барселона переможе" з коефіцієнтом 2,62.

Можна вибрати ризикованіший підхід і поставити на те, що автором першого голу буде Роберт Левандовські (коефіцієнт 3,47) або Жоау Феліш (6,20).

Нагадаємо, матч Шахтар — Барселона відбудеться у вівторок, 7 листопада, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.