Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У матчі 12 туру Серії А відбудеться знамените римське дербі — Лаціо прийматиме Рому.

За версією букмекерів, команда Моурінью – фаворит зустрічі: перемога Роми оцінюється коефіцієнтом 2,74, тоді як успіх господарів поля – 3,06.

Ймовірність нічийного результату оцінена коефіцієнтом – 3,03.

Тож на що ставити?

Найбезпечнішим варіантом, на наш погляд, є ставка подвійного шансу "Х2" на Лаціо. Коефіцієнт – 1,47.

Також виглядає цікавою ставкою "обидві команди заб'ють", яка оцінена у 2,06.

Спробуємо ризикнути й поставити на гол Ромелу Лукаку, який набрав непогану форму останнім часом. Показник на цю подію складає 3,18.

Початок матчу — сьогодні о 19:00. Слідкувати за поєдинком можна в нашій онлайн-трансляції.