Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Лаціо, GETTY IMAGES
12 листопада 2023, 14:17
У матчі 12 туру Серії А відбудеться знамените римське дербі — Лаціо прийматиме Рому.
За версією букмекерів, команда Моурінью – фаворит зустрічі: перемога Роми оцінюється коефіцієнтом 2,74, тоді як успіх господарів поля – 3,06.
Ймовірність нічийного результату оцінена коефіцієнтом – 3,03.
Тож на що ставити?
Найбезпечнішим варіантом, на наш погляд, є ставка подвійного шансу "Х2" на Лаціо. Коефіцієнт – 1,47.
Також виглядає цікавою ставкою "обидві команди заб'ють", яка оцінена у 2,06.
Спробуємо ризикнути й поставити на гол Ромелу Лукаку, який набрав непогану форму останнім часом. Показник на цю подію складає 3,18.
Початок матчу — сьогодні о 19:00. Слідкувати за поєдинком можна в нашій онлайн-трансляції.