Football.ua представляє прев'ю до матчу кваліфікації Євро-2024, який пройде 17 листопада і розпочнеться о 21:45.
Італія - Північна Македонія - Getty Images
14 листопада 2023, 23:05
У матчі 9-го туру кваліфікації Євро-2024 збірна Італія на своєму полі прийматиме Північну Македонію.
За версією букмекерів, команда Лучано Спалетті – фаворит зустрічі: перемога діючих чемпіонів Європи оцінюється коефіцієнтом 1,18, тоді як успіх гостей – 23,00.
Ймовірність нічийного результату оцінена коефіцієнтом – 7,50.
Тож на що ставити?
Гарним варіантом, на наш погляд, є ставка фора Італії -1,5. Коефіцієнт – 1,55.
Також виглядає цікавою ставкою "обидві команди заб'ють", яка оцінена у 2,61.
Якщо ви ризикований гравець, то можете поставити на те, що в другому таймі Північна Македонія заб'є принаймні один гол із коефіцієнтом 2,50.
Нагадаємо, матч Італія — Північна Македонія відбудеться сьогодні, 17 листопада, о 21:45 за київським часом. Стежити за перебігом протистояння можна буде на Football.ua.