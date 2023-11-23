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З гола у ворота Бернлі все тільки починається?

Арсенал цього сезону робить ще одну спробу повалити з трону Манчестер Сіті. Після 12-ти зіграних турів "каноніри" відстають від "містян" лише на одне очко.

У складі команди Мікеля Артети, як відомо, виступає наш співвітчизник Олександр Зінченко. Українець взяв участь у 11 матчах із 12 на старті сезону АПЛ.

Як Зінченко може вирішити проблеми Арсеналу в півзахисті?

Минулого туру Арсеналу на його полі протистояв Бернлі. У цій грі Зінченко вийшов у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин. Більше того, на 74-й хвилині Олександр відзначився дебютним голом у сезоні, поставивши крапку у матчі – 3:1.

А що прогнозують експерти? Скільки ще може забити Зінченко?

Отже, досить високий коефіцієнт на те, що до кінця чемпіонату Олександру вдасться забити ще гол — 1.85. На кожен наступний гол коефіцієнти ще більш привабливі – 2,60 та 3,50.

Також компанії приймають ставки на асисти Зінченка. Так, дві гольові передачі українця можуть збільшити ваш банк у два рази. Кожен наступний асист оцінюється у 2,50 та 3,60.