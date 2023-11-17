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Дізнайся, на що можна поставити у грі 5-го туру відбору від Південної Америки на чемпіонат світу-2026.

У рамках п'ятого туру відбору від Південної Америки на чемпіонат світу-2026 збірна Колумбії прийматиме на своєму полі Бразилію.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння на Естадіо Метрополітано Роберто Мелендес є підопічні Фернандо Дініса.

Так, на перемогу Бразилії пропонується коефіцієнт 2,25, тоді як потенційний успіх Колумбії оцінюється показником 3,65. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,20.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Бразилія перебуває не в найкращій своїй формі через триваючу невизначеність щодо постійного головного тренера, проте "селесао" необхідно покращувати своє турнірне становище. Пропонуємо вам варіант Фора Бразилії (0) з коефіцієнтом 1,54, де у разі нічиєї буде повернення коштів.

Подія "Обидві команди заб'ють — Так" виглядає доволі реалістичною на тлі статусу господарки поля в Колумбії та вражаючої лінії атаки у Бразилії. Коефіцієнт — 2,20.

Ще один цікавий варіант для ставки - "Перемога Бразилії в 1 гол або нічия — так", який оцінюється коефіцієнтом 1,69.

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ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Матч Колумбія — Аргентина відбудеться у ніч на п'ятницю, 17 листопада. Початок — о 02:00 за київським часом.