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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках останнього матчу відбору на ЄВРО-2024 національна збірна Англії не змогла в гостях обіграти Північну Македонію, гарантувавши собі участь в фінальному етапі турніру задовго до цього матчу.

Букмекери вважали, що фаворитом цього матчу була Англія. Так, на перемогу команди Гарета Саутгейта можна було поставити з коефіцієнтом 1.23. На успіх Північної Македонії пропонувався показник 16.5, а на нічийний результат — 6.50.

Що стосується ставок, що зіграли в цій зустрічі, ми пропонували поставити на "Обидві команди заб'ють — так" з коефіцієнтом 2.47. Ця ставка зіграла.

Також був непоганий шанс, щоб зайшов варіант із голом Гаррі Кейна з коефіцієнтом 1.53, проте у підсумку єдиний м'яч команди "трьох левів" у цьому матчі записали як автогол Атанасова, а не гол англійського форварда. Тому мінус.

Подія щодо перемоги Англії в обох таймах (коефіцієнт 2.33) також успіху не мала.