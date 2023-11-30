Дізнайся, на що можна поставити у грі.
КЛОПП, GETTY IMAGES
30 листопада 2023, 12:35
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи Ліверпуль на своєму полі прийме ЛАСК.
За версією букмекерів, Ліверпуль – фаворит зустрічі: перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 1.14, а перемога гостей – 24.00.
Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 9.30.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант тотал більше 2.5. Коефіцієнт – 1.37.
Також варіант "Обидві заб'ють" – "ні". Коефіцієнт – 1.66.
Цілком імовірно на поле вийде Мохамед Салах. Пропонуємо поставити на його гол. Коефіцієнт – 1.40.
Матч Ліверпуль – ЛАСК пройде сьогодні о 22:00 за київським часом.