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Дізнайся, на що можна поставити у майбутній грі.

У рамках останнього туру групової стадії Ліги чемпіонів зустрінуться остання і перша команди квартету — Манчестер Юнайтед прийматиме мюнхенську Баварію.

Мюнхенці вже гарантували собі перше місце в групі. МЮ має три варіанти розвитку подій: манкуніанці мають шанси на вихід в плей-оф ЛЧ, можуть потрапити в плей-оф ЛЄ або взагалі залишитись без євровесни.

За версією букмекерів, Баварія – фаворит зустрічі: перемога "роттен" оцінюється коефіцієнтом 2.49, а вікторія МЮ – 2.64.

Нічия в цьому поєдинку оцінюється коефіцієнтом — 4.10.

Тож на що ставити?

Обидві команди зазнали гучних поразок на вихідних у внутрішніх чемпіонатах: МЮ вдома програв Борнмуту (0:3), а Баварія на виїзді була розгромлена Айнтрахтом (1:5). Враховуючи ці фактори, прогнозуємо, що команди захочуть реабілітуватись перед вболівальниками, і Баварія буде в цьому більш успішна. Ставимо на перемогу мюнхенців як мінімум у два голи — "ФК Баварія Мюнхен: Тотал голів більше 2" з коефіцієнтом — 2.80.

Ризикнемо припустити, що перший гол буде забито з пенальті. Показник на цю подію — 5.80.

Гаррі Кейн чудово знає, як забивати Юнайтед. Він зламував ворота манкуніанців 6 разів. Ставимо на гол англійця на Олд Траффорд. Коефіцієнт — 2.01.

Матч Манчестер Юнайтед — Баварія відбудеться 12 грудня, початок о 22:00. Слідкувати за подіями поєдинку можна в онлайн-трансляції на Football.ua.