Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у грі 18 туру АПЛ.

У поєдинку 18 туру АПЛ між собою зіграють Ліверпуль та Арсенал.

За версією букмекерів явним фаворитом матчу є команда Юргена Клоппа. Перемога Ліверпуля оцінюється коефіцієнтом — 2,60, тоді як успіх "канонірів" — 2,91.

Ймовірність нічийного результату оцінюється коефіцієнтом — 3,65.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на "Арсенал не програє" з коефіцієнтом 1,63.

Також вважаємо, що обидві команди заб’ють. Якщо такий варіант подій відбудеться, то ви примножите свою ставку у 1,60 разів.

Спробуємо припустити, що черговий м’яч у цьому сезоні заб’є Мохамед Салах. Ставимо на гол єгиптянина з показником 2,50.

Початок матчу — сьогодні о 19:30. Анонс і прогноз на матч Ліверпуль — Арсенал читайте у нас на сайті.