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До вашої уваги ставки, які б принесли прибуток.

У рамках 17-го туру Серії А Рома переграла Наполі з рахунком 2:0. У воротах чинного чемпіона Італії по разу відзначились Пеллегріні та Лукаку.

Ставки, які зіграли в нашому прогнозі

Ми пропонували поставити "1Х" на Рому. Коефіцієнт – 1,43. Ставка зіграла.

Лінія "обидві команди заб'ють", яка була оцінена у 1,88, не мала успіху. Неаполітанці не змогли відзначитись у воротах Роми.

Тим часом забив Ромелу Лукаку, а значить, наша ставка з його голом мала успіх. Показник був — 2.50.

Рома — Наполі 2:0 Відео голу та огляд матчу Серії А