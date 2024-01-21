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Дізнайся, на що можна поставити у грі англійської Прем’єр-ліги.

У матчі двадцять першого туру англійської Прем’єр-ліги Борнмут на своєму полі прийматиме Ліверпуль.

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є команда Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.82, тоді як успіх Борнмута оцінений показником 4.10.

Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.25.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито більше двох голів із коефіцієнтом 1.48.

Також можна поставити на те, що Борнмут не програє в першому таймі. На це дають коефіцієнт — 1.62.

Насамкінець можна ризикнути і поставити на те, що Ліверпуль суттєво (-2.5) переважатиме суперників за кутовими з коефіцієнтом 2.20.

Нагадаємо, матч Борнмут — Ліверпуль відбудеться у суботу, 21 січня, о 18:30 за київським часом.