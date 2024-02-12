Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами на перемогу в турнірі.

Повертається головний клубний турнір Європи — Ліга чемпіонів. Нарешті справа дійшла до плей-офф і вже за декілька місяців стане відомий переможець.

В турнірі залишилось 16 команд, але експерти вважають, що на перемогу в ньому справді претендують далеко не всі.

Звісно, найбільші шанси на тріумф у діючого чемпіона – Манчестер Сіті (коефіцієнти в різних букмекерів різняться від 2,9 до 3,2). Головний суперник "містян" незмінний, якщо дивитися на котирування на початку сезону – це Баварія (4,5-5,5).

Непогані шанси також і в мадридського Реала та Арсенала (6 та 7,5 відповідно). На інші колективи приймаються ставки з набагато вищими коефіцієнтами.

Так, минулорічний фіналіст Інтер може принести вам приріст в 13-15 разів. Не далеко відійшли колишні клуби Лео Мессі – ПСЖ та Барселона. Мадридський Атлетико та дортмундська Боруссія також тримаються в межі "двадцятки".

Набагато менші шанси в інших клубів. На Наполі пропонують коефіцієнт 40, на Реал Сосьєдад – 50, на Лейпціг – 60. Зовсім не вірять в Порту (100), ПСВ (125) та Лаціо (150), а данський Копенгаген взагалі максимальний аутсайдер (350).

Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно наступного переможця Ліги чемпіонів.