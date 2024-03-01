Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на індивідуальні показники зірок Ліги 1 та Серії А.

П'ятничний ігровий день подарує дві дуже цікаві зустрічі. В рамках 27 елітного дивізіону чемпіонату Італії Мілан (2,32) відправиться у гості до Лаціо (3,35). В іншій зустрічі, в рамках 24 туру Ліги 1, відбудеться принципове протистояння Монако (3,6) та ПСЖ (2,02).

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на індивідуальні протистояння деяких гравців. Зокрема, ви можете поставити на рівну дуель Чіро Іммобіле та Олів'є Жиру. На перемогу кожного за кількістю голів пропонується коефіцієнт 3,8, тоді як на нічию — 1,8.

В іншому двобої матчу Лаціо — Мілан зійдуться Феліпе Андерсон та Рафаель Леау. На перемогу зіркового португальця за голами можна поставити з коефіцієнтом 4, тоді як на бразильця — 7,5. Нічия в цьому випадку вважається доволі очікуваною подією — 1,42.

В головній грі тура в Лізі 1 порівнюють Кіліана Мбаппе та Віссама Бен Єддера. На головну зірку парижан пропонується показник 2,7, тоді як в те, що Бен Єддер заб'є більше за свого візаві вірять менше — 4,2. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 2,1.

Ще одна цікава дуель розгорнеться між Усманом Дембеле та Такумі Мінаміно. На японця можна поставити з показником 5,8, тоді як на француза пропонують коефіцієнт 5,3. Вірите, що гравці заб'ють однакову кількість голів? Букмекери теж — 1,4.

Пишіть в коментарях, як на вашу думку завершаться матчі та хто відзначиться результативними діями.