Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У 19-му турі чемпіонату України між собою зіграють донецький Шахтар та криворізький Кривбас.

За версією букмекерів, Шахтар — фаворит зустрічі. На перемогу команди Пушича дається коефіцієнт — 1.81. Успіх підопічних Вернидуба оцінюється в 4.65.

Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 3.85 разів.

Тож на що ставити?

Найбільш очевидна ставка — Фора криворіжців (+1.5), бо вони все ще мають завзяття боротись за чемпіонський трофей. Коефіцієнт та цю подію — 1.37.

Додаємо цікаву ставку "Кутові. Перемога Кривбасу" із коефіцієнтом 3.25.

На завершення пропонуємо варіант голом Олександра Зубкова з показником 3.50.

В першому колі команди зіграли внічию — 3:3.

Поєдинок розпочнеться о 18:00. Слідкувати за перебігом матчу можна в онлайн-трансляції на Football.ua.