Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
фото ФК Шахтар Донецьк
03 березня 2024, 12:50
У 19-му турі чемпіонату України між собою зіграють донецький Шахтар та криворізький Кривбас.
За версією букмекерів, Шахтар — фаворит зустрічі. На перемогу команди Пушича дається коефіцієнт — 1.81. Успіх підопічних Вернидуба оцінюється в 4.65.
Якщо буде нічия, то ви примножите свою ставку у 3.85 разів.
Тож на що ставити?
Найбільш очевидна ставка — Фора криворіжців (+1.5), бо вони все ще мають завзяття боротись за чемпіонський трофей. Коефіцієнт та цю подію — 1.37.
Додаємо цікаву ставку "Кутові. Перемога Кривбасу" із коефіцієнтом 3.25.
На завершення пропонуємо варіант голом Олександра Зубкова з показником 3.50.
В першому колі команди зіграли внічию — 3:3.
Поєдинок розпочнеться о 18:00. Слідкувати за перебігом матчу можна в онлайн-трансляції на Football.ua.