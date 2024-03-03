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Дізнайся, на що можна поставити у матчі Серії A.

У неділю, 3 березня, відбудеться матч двадцять сьомого туру італійської Серії A, у якому зустрінуться неаполітанський Наполі та туринський Ювентус.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Франческо Кальцони. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2,40, тоді як успіх "зебр" оцінюється показником 3,35.

Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,20.

Так що ставити?

Також можна поставити на те, що обидві команди зможуть забити з коефіцієнтом 2,03.

Непоганим варіантом є ставка "Фора Ювентуса (0)" з коефіцієнтом 2,35.

Також можна ризикнути і поставити на те, що в матчі голом відзначиться нападник Наполі Хвіча Кварацхелія, який віднаходить свою забивну сутність під орудою нового тренера, — 3,65.

Нагадаємо, матч Наполі — Ювентус відбудеться 3 березня, о 21:45 за київським часом.