Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
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04 березня 2024, 20:59
У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Сосьєдад на своєму полі прийме ПСЖ.
За версією букмекерів, ПСЖ — фаворит на те, щоб вийти до чвертьфіналу. Прохід парижан оцінюється коефіцієнтом 1.11, а прохід "басків" — 7.25.
Нагадаємо, що перший матч завершився перемогою ПСЖ — 2:0.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо поставити на гол Кіліана Мбаппе. Коефіцієнт — 2.50.
Також на варіант "обидві команди заб'ють" із коефіцієнтом 1.75.
У висновку, на індивідуальний тотал ПСЖ — більше 1.5 з коефіцієнтом 2.54.
На Football.ua
буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Сосьєдад — ПСЖ
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