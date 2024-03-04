Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Сосьєдад на своєму полі прийме ПСЖ.

За версією букмекерів, ПСЖ — фаворит на те, щоб вийти до чвертьфіналу. Прохід парижан оцінюється коефіцієнтом 1.11, а прохід "басків" — 7.25.

Нагадаємо, що перший матч завершився перемогою ПСЖ — 2:0.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на гол Кіліана Мбаппе. Коефіцієнт — 2.50.

Також на варіант "обидві команди заб'ють" із коефіцієнтом 1.75.

У висновку, на індивідуальний тотал ПСЖ — більше 1.5 з коефіцієнтом 2.54.