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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

Березнева міжнародна перерва на матчі збірних добігає кінця, а вже наприкінці тижня на нас чекають протистояння національних чемпіонатів, де є кілька цікавих вивісок.

Вже завтра, 26 березня, вирішиться доля можливої путівки збірної України на чемпіонат Європи-2024 і це, безумовно, головна подія цього тижня.

Україна — Ісландія

Вівторок, 26 березня, 21:45. Тарчинський Арена (Вроцлав, Польща)

Безумовно, ключовий та головний матч першої частини 2024 року для всієї нашої України. На шляху на Євро-2024 "синьо-жовті" вже вибили Боснію і Герцеговину, але залишився ще один крок — найважливіший, де суперником буде Ісландія і не можна допускати жодних недооцінок, що вже було доказав матч з боснійцями.

Між собою Україна та Ісландія вже встигли провести чотири зустрічі, останні з яких відбулися у відборі ЧС-2018. Тоді "синьо-жовті" зіграли внічию на своєму полі (1:1), а в гостях поступилися (0:2). Два інші матчі пройшли у далекому 1999 році — була нічия 1:1 та перемога українців — 1:0.

Ісландія — досить міцна команда, яка з кожним роком стає дедалі сильнішою. Це красномовно показує матч проти Ізраїлю (4:1). Головною загрозою є Альберт Гудмундссон, який оформив хет-трик і не має наміру зупинятися на досягнутому.

Команда Сергія Реброва провела відверто невдалий матч проти Боснії і Герцеговини (2:1) до 85 хвилини, після чого перевернула все з ніг на голову. Ісландці більш атакуюча команда і можливо нам буде легше в атаці, але акцент краще зробити на обороні та контролі м'яча, який не був візитною карткою "синьо-жовтих" у Зениці через доволі "якісний" газон.

Компанія Pinnacle вважає, що фаворитом протистояння є Україна. Коефіцієнт на перемогу команди Сергія Реброва становить 1.49, тоді як успіх ісландців оцінений показником – 7.18. Ймовірність нічийного результату – 4.23.

Баварія — Боруссія Д

Субота, 30 березня, 19.30. Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина)

Чемпіонат Німеччини потихеньку виходить на фінішну пряму, а головний фаворит на золоті медалі вже відомий і це не всім звична Баварія, а Баєр.

Цього тижня пройде матч, у якому проблемна Баварія під керівництвом Томаса Тухеля прийме дортмундську Боруссію. Обидві команди далекі від форми "аптекарів", але все ж таки ведуть боротьбу за місця в Лізі чемпіонів. Якщо у Баварії з цим проблем виникнути не повинно, то "джмелі" мають всі шанси залишитися за бортом — на четверте місце претендує Лейпциг, у якого на один бал менше.

На даний момент складно сказати, якою формою будуть команди після паузи на матчі збірних. Баварія у двох останніх матчах забила 13 голів, а про її нестабільність говорять нічия з Фрайбургом (2:2) та поразка від Бохума (2:3). У той же час Боруссія здобула три перемоги поспіль, але "джмелі" часто пропускають і це найслабше місце, через яке часто губляться важливі очки.

Компанія Pinnacle вважає, що фаворитом протистояння є Баварія. Коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухеля становить 1.41, ймовірність нічиєї оцінюється в 5.73, а успіх Боруссії Д — у 6.35.

Манчестер Сіті — Арсенал

Неділя, 31 березня, 18:30. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)

В англійській Прем'єр-лізі ведеться жорстка боротьба за чемпіонський титул із трьома явними фаворитами, серед яких Арсенал та Манчестер Сіті – очна зустріч вже не за горами і всі ми пам'ятаємо, що було минулого року.

Команді Мікеля Артети, яка лідирує в АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на один бал, необхідно викластися на повну та не допускати минулорічних промахів, які коштували "канонірам" чемпіонства. Манчестер Сіті також буде заряджений тільки на перемогу, і можна сказати, що це буде перший матч-пойнт у боротьбі за золоті медалі.

Обидві команди перебувають у чудовій формі та сподіваються, що всі викликані футболісти до збірних прибудуть до клубів без травм перед фінішем сезону. Зокрема це стосується українського універсала Олександра Зінченка у складі "канонірів". На нас чекає не лише протистояння Зінченка проти своєї колишньої команди, а й битва учня та вчителя – Мікеля Артети проти Хосепа Гвардіоли. Хто буде сильнішим? Подивимося.

Компанія Pinnacle вважає, що фаворитом протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1.86, ймовірність нічиєї оцінюється в 3.84, а успіх Арсеналу — у 4.11.

Реал Мадрид — Атлетік

Неділя, 31 березня, 22:00. Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

В Іспанії також буде спекотно — на нас чекає протистояння мадридського Реала, який крокує до золотих медалей, та непоступливого Атлетіка, який веде запеклу боротьбу за місця у Лізі чемпіонів з Атлетіко та Жироною.

Мадридська команда набрала гарний хід і впевнено лідирує у Ла Лізі, чого не можна було сказати перед зимою. Зараз "вершкові" випереджають Барселону на вісім очок і тепер головне, не припускатися дурних помилок і брати свої очки. Команді Карло Анчелотті має допомогти українець Андрій Лунін, який і сам показуватиме максимум, оскільки за лаштунками ведуться переговори про продовження його контракту на тлі повторної травми Тібо Куртуа.

Атлетік у свою чергу веде боротьбу за топ-4 і сказати, що це буде важко – нічого не сказати. Боротьба з Жироною та Атлетіко буде дуже гарячою і швидше за все, вона триватиме до останнього туру. Тому "баскам" потрібно набратися терпіння і працювати на повну. Атлетік вміє показувати зуби з найсильнішими — нещодавно була нічия проти Барселони (0:0), а також перемога над Жироною (3:2), тож Реалу не варто недооцінювати "басків".

Компанія Pinnacle вважає, що фаворитом протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 1.56, ймовірність нічиєї оцінюється в 4.37, а успіх Атлетіка — у 5.69.