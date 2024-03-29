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Football.ua разом з GGBET анонсує найбільш інтригуючі поєдинки найближчих вихідних.

Після матчів національних збірних повертається клубний футбол. На цьому вікенді буде кілька цікавих матчів, на які варто звернути увагу глядачеві.

Зокрема, між собою зійдуться Баварія та Боруссія Дортмунд, важливий поєдинок між Манчестер Сіті та Арсеналом, який може стати ключовим у боротьбі за чемпіонство, а також Реал прийме Атлетік, а Артем Довбик та Віктор Циганков мають проявити готовність до зустрічі проти Бетіса.

Баварія — Боруссія Дортмунд

Субота, 30 березня, стадіон Альянц Арена, Мюнхен

Оскільки леверкузенський Баєр все ще має 10 очок, а до кінця чемпіонату залишилося лише вісім ігор, втрата ще пунктів може стати фатальною для шансів Баварії на драматичне повернення в боротьбу за титул чемпіона.

Можливо, Баварії доведеться обійтися без найкращого бомбардира Гаррі Кейна та воротаря Мануеля Ноєра, які через травми не змогли зіграти за свої національні збірні.

Кейн "зміг приєднатися до частини тренування" в середу після того, як пошкодив щиколотку в зіткненні зі стійкою воріт під час перемоги Баварії над Дармштадтом з рахунком 5:2 16 березня, коли він забив свій 31-й гол у сезоні.

Ноєр розірвав привідний м'яз лівого стегна на тренуванні з Німеччиною минулого тижня, а це означає, що Марк-Андре тер Штеген з Барселони грав у товариських матчах, де були здобуті перемоги над Францією та Нідерландами напередодні проведення Євро-2024. Ноєр провів те, що Баварія назвала індивідуальним тренуванням у середу, коли йому виповнилося 38 років.

Навіть якщо Кейн і Ноєр не будуть готові до суботнього протистояння з Дортмундом, Баварія все одно може перемогти. Зрештою, Баварія мала проблеми з фізичною формою в захисті під час останнього "Класикеру" в листопаді, але все одно здобула перемогу з рахунком 4:0.

Проблема з "Класикером" — теоретично головним матчем чемпіонату Німеччини — полягає не лише в тому, що Баварія посідає друге місце, а Дортмунд — далеке четверте. А ще й у тому, що останнім часом дуже мало "класикерів" були по-справжньому конкурентними змаганнями.

В останніх семи матчах проти Дортмунда в усіх турнірах Баварія забила 23 голи і не програвала з 2019 року в матчах за Суперкубок Німеччини.

Дортмунд повинен подолати психологічний бар'єр, щоб мати шанс здолати Баварію. Нещодавня міжнародна перерва також може стати додатковою мотивацією для деяких гравців Дортмунда, які не входять до планів збірної Німеччини після того, як форвард Ніклас Фюлькруг був єдиним гравцем клубу, викликаним тренером Юліаном Нагельсманном.

Якщо Дортмунд не зможе обіграти Баварію, він втратить шанс потіснити Штутгарт, який посідає третє місце і в неділю приймає Гайденгайм. Лейпциг йде п'ятим і може випередити Дортмунд у разі перемоги над Майнцем у суботу.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Баварії — 1.47, нічия — 5.35, а перемога Боруссії — 5.87. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Манчестер Сіті — Арсенал

Неділя, 31 березня, 18:30, стадіон Етіхад, Манчестер

За 10 турів до завершення чемпіонату протистояння на стадіоні Етіхад — останній раз, коли хтось із трьох претендентів на чемпіонський титул зійдеться віч-на-віч.

Арсенал лідирує в чемпіонаті. Ліверпуль — другий за різницею забитих і пропущених м'ячів. Сіті відстає від них на одне очко. Лише п'ять м'ячів розділяють двох лідерів. Елемент ризику та винагороди нависає над Сіті та Арсеналом.

Історія явно на боці Сіті, який виграв останні вісім домашніх матчів проти "канонірів". Остання домашня поразка Сіті в цьому протистоянні була в 2015 році.

Але цього сезону Арсенал виступає краще: у серпні він переміг Сіті в серії післяматчевих пенальті і виграв Коммьюніті Шілд, а в жовтні переміг на стадіоні Емірейтс з рахунком 1:0.

Підготовці менеджера Сіті Пепа Гвардіоли не допомогли травми ключових захисників Кайла Вокера та Джона Стоунза, отримані під час міжнародної перерви.

Про Артету говорили як про майбутнього менеджера Сіті, але він працює над створенням власної спадщини в Арсеналі після того, як очолив клуб у 2019 році.

Його підтримали грошима та часом, і ця віра окупилася: Арсенал очолив гонку у чемпіонаті і вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Після невдалого відрізку наприкінці минулого сезону, який дозволив Сіті здобути титул чемпіона Англії, ще належить з'ясувати, чи винесли Артета та його гравці уроки з цього досвіду.

Дві перемоги над Сіті в цьому сезоні свідчать про те, що Арсенал краще підготовлений до протистояння з чемпіоном.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Манчестер Сіті — 1.97, нічия — 3.37, а перемога Арсеналу — 3.84. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Реал — Атлетік

Неділя, 31 березня, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Мадридський Реал прагнутиме здобути третю перемогу поспіль у Ла Лізі, коли в неділю ввечері прийме на Бернабеу Атлетік з Більбао.

На міжнародну перерву "вершкові" пішли після перемоги над Осасуною (4:2), яка дозволила їм очолити турнірну таблицю, випередивши Барселону, що посідає друге місце, на вісім очок.

На цих вихідних команда Карло Анчелотті намагатиметься здобути ще три очки, а потім переключить свою увагу на Лігу чемпіонів, приймаючи Манчестер Сіті в першому матчі чвертьфіналу 9 квітня.

Команда Ернесто Вальверде перебуває у четвірці найсильніших, випереджаючи Атлетіко Мадрид, який посідає п'яте місце, на один пункт.

Цікаві факти:

Атлетік Більбао перебуває в хорошій формі напередодні вихідних. "Леви" мають двоматчеву переможну серію в Ла Лізі, але лише одне очко відділяє Атлетік від мадридського Атлетіко, що посідає п'яте місце.

Як і Атлетік, Реал виграв два останні матчі Ла Ліги. Після перемоги над Сельтою з Віго з рахунком 4:0 послідувала перемога над Осасуною з рахунком 4:2.

Жодна команда Ла Ліги не забила більше голів у цьому сезоні, ніж Реал Мадрид (64). Столичний клуб також має найкращий захист у лізі, пропустивши лише 20 разів.

Атлетік Більбао намагатиметься сповільнити атаку мадридців. "Леви" мають другу найкращу оборону в лізі, пропустивши лише 26 голів.

Ернесто Вальверде перетворив Атлетік на одну з найкращих атак Ла Ліги. Леви забили 50 голів у 29 іграх.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Реала — 1.57, нічия — 4.34, а перемога Атлетіка — 5.66. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Жирона — Бетіс

Неділя, 31 березня, 17:15, стадіон Монтіліві, Жирона

Жирона прийме Бетіс на стадіоні Монтіліві у важливому для обох сторін матчі.

Жирона більшу частину сезону вважалася претендентом на титул чемпіона Ла Ліги, але останнім часом зменшила оберти. Очолюючи таблицю, вони тепер посідають третє місце, відстаючи від лідера Реала на 10 очок.

У цьому сезоні Жирона виграла 19 ігор, зіграла внічию п'ять і програла п'ять із 29 матчів у лізі. При цьому, вони програли три з п'яти останніх матчів у чемпіонаті. Бетіс також програв три з п'яти останніх матчів, але всі три поразки припали на останні три гри.

Бетіс сподівається пробитися в єврокубки і посідає сьоме місце в турнірній таблиці, відстаючи від Сосьєдада на чотири очки. У цьому сезоні вони виграли 10, зіграли внічию 12 і програли сім матчів у Ла Лізі.

Цікаві факти:

Жирона посідає третє місце в Ла Лізі, забиваючи 2,0 гола за гру), в той час як Реал Бетіс посідає шосте місце в захисті, пропускаючи 1,1 за гру.

Реал Бетіс забиває 1,2 гола за гру (10-те місце в Ла Лізі), тоді як Жирона пропускає 1,2 гола за гру (сьоме місце).

Жирона посідає третє місце в лізі з різницею м'ячів +25.

Жирона в середньому пропускає 12,0 ударів за матч (дев'яте місце в Ла Лізі), тоді як Реал Бетіс пропускає 11,2 за матч (восьме місце).

На рахунку Довбика 14 голів і п'ять результативних передач, граючи головну роль у складі Жирони.

Компанія GGBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Жирони — 1.79, нічия — 4.00, а перемога Бетіса — 4.28. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.